Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияРэп как литература
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 24 декабря
USD ЦБ: 62,25 (-0,16) Quote, 13:58
Курс евро на 24 декабря
EUR ЦБ: 69 (-0,38) Quote, 13:58
В посольстве России в Минске опровергли сообщения о пожаре Общество, 23:28 «Нафтогаз» нашел «большой риск» из-за соглашения с Россией по газу Экономика, 23:22 В ФБК сообщили об обыске у своего сотрудника Общество, 23:21 Как развить креативность. 30 практических советов РБК и Xiaomi, 23:17 Правительство ограничит водителям фур и автобусов время езды за рулем Общество, 23:07 В Москве температура воздуха установила рекорд Общество, 23:04 Российские ПВО отразили атаку беспилотников на авиабазу Хмеймим Политика, 22:43 Джонсон передумал «перезагружать» отношения с Россией Политика, 22:39 Журналистка ответила на сообщения об увольнении после вопроса Путину Технологии и медиа, 22:30 Путин поручил оценить перенос железной дороги в Сочи от побережья Политика, 22:24 Путин наградил артиста Домогарова орденом Дружбы Общество, 22:22 Прокурор запросил 3,5 года колонии для фигуранта дела о митингах в Москве Политика, 21:49 МГУ заинтересовался ценой на книгу историка Олега Соколова Общество, 21:46 Путин определил степень «вины России» в состоянии Чечни во время 90-х Политика, 21:45
Политика ,  
0 
Путин поручил оценить перенос железной дороги в Сочи от побережья

Президент Владимир Путин поручил Минтрансу рассчитать стоимость переноса железной дороги от сочинского побережья и назвал эту задачу «стратегической», передает ТАСС.

«Стратегическая задача — полотно отодвинуть от побережья», — отметил президент, осматривая стенд развития транспортной инфраструктуры юга России.

По его словам, также необходимо построить новую дорогу от Геленджика до Джубги. Летом в Геленджик приезжают до 5 млн туристов, но они не решаются отправиться в Сочи из-за серпантина, пояснил президент.

В качестве примера Путин привел европейские страны, которые уже отодвинули и автомобильные, и железные дороги от берега. «Надо посчитать. Она [новая железная дорога] окупаема будет», — сказал Путин. Он спросил главу РЖД Олега Белозерова, часто ли приходится ремонтировать дорогу из-за того, что море «съедает» часть берега, и тот подтвердил, что дорога периодически нуждается в ремонте.

В октябре 2018 года проект автотрассы Джубга — Сочи не вошел в утвержденный правительством инфраструктурный план на 6 трлн руб. из-за недостаточной проработки. На восстановление и строительство участков дороги требовалось 1,6 трлн руб., сообщал Минтранс. В ведомстве сочли проект нецелесообразным. Позднее глава ведомства Евгений Дитрих сообщил о проработке менее затратной альтернативы. По информации «Ведомостей», автодорогу в Сочи добавили в список проектов, предложенных российскому бизнесу в рамках плана помощника президента Андрея Белоусова.

Теги: Владимир Путин, Сочи
Материалы по теме
Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту
Общество
Минфин оставит без бюджетных денег новую железную дорогу Петербург—Москва
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter