Путин поручил оценить перенос железной дороги в Сочи от побережья

Президент Владимир Путин поручил Минтрансу рассчитать стоимость переноса железной дороги от сочинского побережья и назвал эту задачу «стратегической», передает ТАСС.

«Стратегическая задача — полотно отодвинуть от побережья», — отметил президент, осматривая стенд развития транспортной инфраструктуры юга России.

По его словам, также необходимо построить новую дорогу от Геленджика до Джубги. Летом в Геленджик приезжают до 5 млн туристов, но они не решаются отправиться в Сочи из-за серпантина, пояснил президент.

В качестве примера Путин привел европейские страны, которые уже отодвинули и автомобильные, и железные дороги от берега. «Надо посчитать. Она [новая железная дорога] окупаема будет», — сказал Путин. Он спросил главу РЖД Олега Белозерова, часто ли приходится ремонтировать дорогу из-за того, что море «съедает» часть берега, и тот подтвердил, что дорога периодически нуждается в ремонте.

В октябре 2018 года проект автотрассы Джубга — Сочи не вошел в утвержденный правительством инфраструктурный план на 6 трлн руб. из-за недостаточной проработки. На восстановление и строительство участков дороги требовалось 1,6 трлн руб., сообщал Минтранс. В ведомстве сочли проект нецелесообразным. Позднее глава ведомства Евгений Дитрих сообщил о проработке менее затратной альтернативы. По информации «Ведомостей», автодорогу в Сочи добавили в список проектов, предложенных российскому бизнесу в рамках плана помощника президента Андрея Белоусова.