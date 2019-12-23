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В Белоруссии задержали пробиравшихся в Европу «за лучшей жизнью» россиян

В Белоруссии задержали двух россиян, пытавшихся незаконно пересечь границу. Военным пришлось применить табельное оружие, говорится в сообщении Госпогранкомитета республики.

При себе у нарушителей обнаружили два охотничьих ножа, фонарь, деньги, компас, документы, а также смартфоны с построенным маршрутом в Польшу.  Инцидент произошел 19 декабря.  По словам россиян, они направлялись во Францию «за лучшей жизнью», а свой поступок объяснили тем, что у них нет шенгенских виз.

При задержании россияне отказались выполнить требования белорусских пограничников, поэтому военным пришлось применить табельное оружие. Они произвели предупредительный выстрел в воздух, после чего нарушители сдались, сообщил РБК официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский.

«Никто из задержанных не пострадал. В настоящее время они находятся в статусе задержанных. В ближайшее время состоится суд, в соответствии с его решением они будут привлечены к административной ответственности за неповиновение законным требованиям должностных лиц», — сказал он.

В Генконсульстве России в Бресте РБК сообщили, что проверяют информацию о задержании российских граждан.

Через два дня, 21 декабря, белорусские пограничники в Гродненском районе задержали еще одного россиянина, который пытался незаконно пересечь границу «в поисках лучших условий для жизни в странах ЕС». У него нашли два смартфона, плоскогубцы, кусачки, нож и газовую горелку. Всех задержанных россиян могут депортировать, а также запретить им въезжать на территорию Белоруссии на срок до пяти лет.

В середине ноября американский пограничник во время стычки ранил россиянина, подозреваемого в незаконном переходе мексиканской границы. Мужчину госпитализировали, но угрозы его жизни не было. Сотрудник погранслужбы в результате происшествия не пострадал, ведомство совместно с ФБР начало расследование случившегося.

Теги: Белоруссия, задержание, российские граждане, новости РБК
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