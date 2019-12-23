Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг банка «Дом.РФ» на три уровня в связи с улучшением капитализации организации. Об этом сообщается на сайте агентства.

Согласно сообщению, до повышения у банка был кредитный рейтинг BBB (RU) — умеренный уровень кредитоспособности, присутствует более высокая чувствительность к воздействию неблагоприятных перемен.

Теперь у банка кредитный рейтинг А (RU) — умеренно высокий уровень кредитоспособности, однако присутствует некоторая чувствительность к воздействию неблагоприятных перемен.

На повышение рейтинга повлияло увеличение капитализации, повышение оценки достаточности капитала, а также бизнес- и риск-профиля банка. По мнению агентства, процесс операционной трансформации банка завершен.