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Финансы ,  
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АКРА повысило кредитный рейтинг банка «Дом.РФ»

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг банка «Дом.РФ» на три уровня в связи с улучшением капитализации организации. Об этом сообщается на сайте агентства.

Согласно сообщению, до повышения у банка был кредитный рейтинг BBB (RU) — умеренный уровень кредитоспособности, присутствует более высокая чувствительность к воздействию неблагоприятных перемен.

Теперь у банка кредитный рейтинг А (RU) — умеренно высокий уровень кредитоспособности, однако присутствует некоторая чувствительность к воздействию неблагоприятных перемен.

На повышение рейтинга повлияло увеличение капитализации, повышение оценки достаточности капитала, а также бизнес- и риск-профиля банка. По мнению агентства, процесс операционной трансформации банка завершен.

ЦБ объявил о завершении десятилетней санации банка «Дом.РФ»
Финансы

Председатель правления «Дом.РФ» Артем Федорко заявил РБК, что банку удалось завершить процедуру финансового оздоровления досрочно благодаря поддержке правительства России (ее окончание планировалось на 2025 год).

«В дальнейшем мы продолжим наращивать объемы проектного финансирования и развивать рынок ипотечного кредитования во всех регионах страны», — поделился он.

18 декабря Центральный банк объявил о завершении десятилетней санации «Дом.РФ». Сообщалось, что санация обошлась государству в 164,4 млрд руб.

Теги: АКРА, кредитные рейтинги, банк, новости РБК
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