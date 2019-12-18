ЦБ объявил о завершении десятилетней санации банка «Дом.РФ»

«Российский капитал», санировавшийся с 2008 года и сменивший в 2018 году название на «Дом.РФ», вышел из процедуры оздоровления. Статус уполномоченного банка в сфере строительства жилья несовместим с санацией, считает глава банка

Фото: Дом.рф

Банк «Дом.РФ» (бывший «Российский капитал») вышел из санации, сообщил Центральный банк. Восстановлено устойчивое финансовое положение банка, улучшено качество его активов, сформированы резервы по проблемным активам, отметил регулятор, в связи с этим «Дом.РФ» переведен на стандартный режим надзора за банками. Санация банка длилась более десяти лет и обошлась государству в 164,4 млрд руб. К госкорпорации «Дом.РФ» банк перешел в 2017 году, а сама процедура оздоровления завершилась досрочно — ее окончание планировалось на 2025 год.

«У санируемого банка есть ограничения в отношении структуры активов, по работе с источниками ликвидности и другие, — объяснил РБК необходимость завершения санации предправления банка Артем Федорко. — Но дело не только в этом: в соответствии с поручением президента Владимира Путина на базе банка создан (летом 2019 года. — РБК) уполномоченный банк в сфере жилищного строительства. Мы считаем, что такой статус несовместим с процедурой финансового оздоровления».

Чтобы выйти из санации, в четвертом квартале 2019 года банк создал около 6 млрд руб. резервов. «Все требования к капиталу, в том числе с учетом надбавок, мы соблюдаем. Банк — один из самых капитализированных в банковской системе, — подчеркнул Федорко. — Банк прошел процесс трансформации, был докапитализирован деньгами акционера и досрочно завершает финансовое оздоровление». «Дом.РФ» перераспределил часть своего капитала — 65 млрд руб. — в пользу банка. Также до конца года банк получит в капитал еще 25 млрд руб. за счет средств федерального бюджета, пояснил глава банка «Дом.РФ».

Как санировался «Российский капитал» «Российский капитал» попал на санацию во время кризиса 2008 года. Сначала за оздоровление по старой схеме взялся Национальный резервный банк Александра Лебедева, но через полгода отказался от этой роли. После оздоровлением «Роскапа» занялось Агентство по страхованию вкладов (АСВ): его объединили с другими санированными кредитными организациями, затем подобрали роль мегасанатора. «Санация — это наша специализация», — говорил глава банка Михаил Кузовлев в 2015 году. «Роскап» санировал банки «Экспресс-Волга», «Пойдем!», ВУЗ-Банк, Газэнергобанк, Социнвестбанк. Одновременно он занимался банковской деятельностью и входил в топ-50 российских банков, объем вкладов населения в нем превышал 100 млрд руб. В 2015 году «Роскап» принял несвойственную банкам роль санатора одного из крупнейших застройщиков в России — компании СУ-155 Михаила Балакина. На завершение строительства объектов СУ-155 государство выделило банку 33,2 млрд руб. В 2017 году, чтобы быстрее решить проблему с обманутыми дольщиками СУ-155, «Российский капитал» решили передать Агентству по ипотечному и жилищному кредитованию (АИЖК, сейчас «Дом.РФ»), одновременно «Российский капитал» терял статус универсального банка и должен был заняться выдачей ипотеки и финансированием жилищного строительства. Перед передачей в АИЖК АСВ выкупило проблемные активы «Роскапа», чтобы ускорить его оздоровление. Банк вышел на выполнение нормативов в феврале 2019 года, но из-за присоединения к нему в 2018 году Социнвестбанка санацию пришлось продлить до 2025 года.

Перед «Российским капиталом» в свое время ставились совсем другие задачи: когда-то на его базе собирались строить мегасанатор российской банковской системы и в реальности банк объединял шесть или семь банковских лицензий, напомнил Федорко. Он был универсальным банком с широкой продуктовой линейкой и в корпоративном, и в розничном сегментах. «Нам такой универсальный банк не требовался, поэтому даже те направления бизнеса и та часть кредитного портфеля, которая была абсолютно здорова, была для нас непрофильной, мы из этих сегментов выходили, — описал он процесс трансформации. — Сейчас эта работа практически завершена, структура баланса банка сфокусирована на проектном финансировании и ипотеке».