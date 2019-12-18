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Финансы ,  
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ЦБ объявил о завершении десятилетней санации банка «Дом.РФ»
«Российский капитал», санировавшийся с 2008 года и сменивший в 2018 году название на «Дом.РФ», вышел из процедуры оздоровления. Статус уполномоченного банка в сфере строительства жилья несовместим с санацией, считает глава банка
Фото: Дом.рф

Банк «Дом.РФ» (бывший «Российский капитал») вышел из санации, сообщил Центральный банк. Восстановлено устойчивое финансовое положение банка, улучшено качество его активов, сформированы резервы по проблемным активам, отметил регулятор, в связи с этим «Дом.РФ» переведен на стандартный режим надзора за банками. Санация банка длилась более десяти лет и обошлась государству в 164,4 млрд руб. К госкорпорации «Дом.РФ» банк перешел в 2017 году, а сама процедура оздоровления завершилась досрочно — ее окончание планировалось на 2025 год.

«У санируемого банка есть ограничения в отношении структуры активов, по работе с источниками ликвидности и другие, — объяснил РБК необходимость завершения санации предправления банка Артем Федорко. — Но дело не только в этом: в соответствии с поручением президента Владимира Путина на базе банка создан (летом 2019 года. — РБК) уполномоченный банк в сфере жилищного строительства. Мы считаем, что такой статус несовместим с процедурой финансового оздоровления».

Чтобы выйти из санации, в четвертом квартале 2019 года банк создал около 6 млрд руб. резервов. «Все требования к капиталу, в том числе с учетом надбавок, мы соблюдаем. Банк — один из самых капитализированных в банковской системе, — подчеркнул Федорко. — Банк прошел процесс трансформации, был докапитализирован деньгами акционера и досрочно завершает финансовое оздоровление». «Дом.РФ» перераспределил часть своего капитала — 65 млрд руб. — в пользу банка. Также до конца года банк получит в капитал еще 25 млрд руб. за счет средств федерального бюджета, пояснил глава банка «Дом.РФ».

Как санировался «Российский капитал»

«Российский капитал» попал на санацию во время кризиса 2008 года. Сначала за оздоровление по старой схеме взялся Национальный резервный банк Александра Лебедева, но через полгода отказался от этой роли.

После оздоровлением «Роскапа» занялось Агентство по страхованию вкладов (АСВ): его объединили с другими санированными кредитными организациями, затем подобрали роль мегасанатора. «Санация — это наша специализация», — говорил глава банка Михаил Кузовлев в 2015 году. «Роскап» санировал банки «Экспресс-Волга», «Пойдем!», ВУЗ-Банк, Газэнергобанк, Социнвестбанк. Одновременно он занимался банковской деятельностью и входил в топ-50 российских банков, объем вкладов населения в нем превышал 100 млрд руб.

В 2015 году «Роскап» принял несвойственную банкам роль санатора одного из крупнейших застройщиков в России — компании СУ-155 Михаила Балакина. На завершение строительства объектов СУ-155 государство выделило банку 33,2 млрд руб.

В 2017 году, чтобы быстрее решить проблему с обманутыми дольщиками СУ-155, «Российский капитал» решили передать Агентству по ипотечному и жилищному кредитованию (АИЖК, сейчас «Дом.РФ»), одновременно «Российский капитал» терял статус универсального банка и должен был заняться выдачей ипотеки и финансированием жилищного строительства. Перед передачей в АИЖК АСВ выкупило проблемные активы «Роскапа», чтобы ускорить его оздоровление. Банк вышел на выполнение нормативов в феврале 2019 года, но из-за присоединения к нему в 2018 году Социнвестбанка санацию пришлось продлить до 2025 года.

Перед «Российским капиталом» в свое время ставились совсем другие задачи: когда-то на его базе собирались строить мегасанатор российской банковской системы и в реальности банк объединял шесть или семь банковских лицензий, напомнил Федорко. Он был универсальным банком с широкой продуктовой линейкой и в корпоративном, и в розничном сегментах. «Нам такой универсальный банк не требовался, поэтому даже те направления бизнеса и та часть кредитного портфеля, которая была абсолютно здорова, была для нас непрофильной, мы из этих сегментов выходили, — описал он процесс трансформации. — Сейчас эта работа практически завершена, структура баланса банка сфокусирована на проектном финансировании и ипотеке».

Согласно отчетности по МСФО за девять месяцев 2019 года, у банка 36,8 млрд руб. кредитов в третьей (последней) стадии обесценения. Резервы под кредитные убытки юрлицам составляют 37,2 млрд руб. Около 30 из 36 млрд руб. — это остатки плана финансового оздоровления «Российского капитала», пояснил Федорко. Под них сформированы резервы в размере 100%.

«Это невозвратные кредиты, их невозможно продать, поэтому в конце цикла взыскания они будут списаны. Но для этого банку нужно пройти всю цепочку арбитражных процессов. Это путь длиной в четыре-пять лет. Остальное — это абсолютно «здоровые» кредиты крупнейшим клиентам в сегменте проектного финансирования», — сказал он.

О критике Счетной палаты

В 2019 году Счетная палата выпустила большой отчет о передаче акций «Российского капитала» АИЖК. Аудиторы подсчитали, что с 2008 по 2018 год объем финансовой помощи «Роскапу» составил 164,4 млрд руб. Почти половину этой суммы составляют деньги, которые АСВ направило на расчистку баланса банка перед его передачей в «Дом.РФ» (агентство выкупило проблемные активы на 38,6 млрд руб.) и на достройку объектов СУ-155 (на эти цели выделили 33,6 млрд руб.). Еще 10,9 млрд руб. в капитал банка направил уже «Дом.РФ» в 2018 году. Несмотря на вливания, все это время банк был стабильно убыточным, за исключением 2012–2013 годов: на 31 декабря 2017 года общий накопленный убыток составил 53,6 млрд руб. (29,8 млрд руб. убытка было сформировано по итогам деятельности за 2017 год), констатировали аудиторы.

В 2018 году банк вышел на прибыль (за девять месяцев она составила 5,75 млрд руб.), но все это время он финансово поддерживался госкорпорацией «Дом.РФ», чтобы выполнять нормативы достаточности капитала и наращивать профильный бизнес. За 2019 год банк получил 65 млрд руб. от «Дом.РФ», норматив достаточности базового капитала банка в октябре превышает 30%. Средний по сектору показатель достаточности базового капитала составляет 10,1%, говорится в отчете рейтингового агентства Fitch.

Счетная палата отдельно критиковала то, что «Российский капитал» «не смог обеспечить эффективный контроль стоимости достройки домов и не вел полноценный учет всех источников финансирования строительства, в том числе от продажи активов ГК «СУ-155». В частности, для финансирования стройки была выстроена непрозрачная многоуровневая схема, что привело в ряде случаев к увеличению стоимости достройки объектов и невозможности осуществления банком прямого контроля за суммарной стоимостью проекта, констатировали в СП. Объекты в итоге не были достроены в установленные сроки.

«Роль банка в проекте завершения строительства СУ-155 была четко прописана в плане правительства. И каждый из участников делал ровно то, что предписано планом, — сказал РБК глава банка «Дом.РФ». — Банк не был и не мог быть в силу закона непосредственным участником строительства. Реализация активов компании СУ-155 Михаила Балакина, которая была признана банкротом, проводилась конкурсным управляющим на публичных торгах. Именно поэтому вопросы Счетной палаты были сняты — никаких претензий к нам нет».

«Роль банка в этом плане свелась к тому, чтобы получить деньги и передать в качестве инвестора, копейка в копейку, на цели завершения строительства многоквартирных домов. Банк на этом ничего не заработал», — продолжил Артем Федорко. По его мнению, «механизм банкротства застройщиков и достройки проблемных домов мог бы быть более эффективным», но «для этого четыре года назад нужна была такая организация, как фонд защиты прав дольщиков». «Но этого не было, а были 40 тыс. человек — дольщиков СУ-155, которые остались без жилья и без денег», — посетовал глава банка. В настоящее время в функционал банка «Дом.РФ» достройка домов не входит.

Автор: Павел Казарновский
Теги: санация, «Российский капитал»
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