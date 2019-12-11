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На американском сегменте МКС снова сломался туалет

На американском сегменте Международной космической станции сломался туалет. Астронавты вынуждены использовать аналогичное устройство на российской части станции, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на переговоры между экипажем МКС и наземными специалистами.

Это уже не первая поломка ассенизационно-санитарного устройство (АСУ) на американском сегменте МКС. Подобный случай произошел в конце ноября. Тогда после замены и проверки сепаратора работоспособность туалета удалось восстановить меньше чем за сутки.

В распоряжении космонавтов на МКС есть два туалета российского производства. Они находятся в российском модуле «Звезда» и американском Tranquility. Также туалеты есть на кораблях «Союз», пристыкованных к станции, но они используются лишь в случае крайней необходимости.

Сейчас на МКС находятся шесть человек: россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Эндрю Морган, Кристина Кук и Джессика Мейр, а также итальянец Лука Пармитано.

Теги: космос, МКС, туалеты
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