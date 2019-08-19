Член семьи Ротшильдов купил аэропорт Кишинева

Новым владельцем компании Avia Invest, которая взяла в концессию международный аэропорт Кишинева, стал Натаниэль Ротшильд, говорится на сайте авиагавани.

Портал unimedia.info со ссылкой на представителя компании уточняет, что 95% Avia Invest в понедельник, 19 августа, приобрела занимающаяся вложениями в недвижимость структура Ротшильда NR Investments. Советник премьер-министра Молдавии Кристина Бужор в свою очередь сообщила порталу, что согласия властей на сделку не требовалось, так как это не предусмотрено концессионным контрактом.

При этом, как отмечает телеканал TV8, сделка прошла на фоне требования к правоохранительным органам парламентской комиссии Молдавии (проверяет начавшийся в 2013 году процесс приватизации аэропорта) возбудить уголовное дело в отношении нескольких «высокопоставленных чиновников» из-за сдачи аэропорта в концессию Avia Invest.

Речь в том числе идет о подозрении в незаконном присвоении госимущества. Председатель комиссии, депутат Игорь Мунтяну отметил, что после начала процедуры концессии гендиректором Avia Invest стал парламентарий Петру Жардан, который до этого среди прочих выбирал компании для участия в конкурсе на концессию.