В Сети появилось видео падения бетоновоза в реку в Петербурге

В Сети появилось видео падения бетоновоза в реку в Петербурге

В группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте» опубликовали видео падения бетоновоза в реку Нева.

На кадрах видно, как бетоновоз обгоняет машину, а затем врезается в здание с правой стороны дороги. От удара машину унесло влево, она задела автомобиль такси, после чего съехала в воду.

Инцидент произошел около 04:15 мск возле дома 16 на Октябрьской набережной. В ГУ МЧС по Петербургу сообщили, что бетоновоз отнесло течением к дому 98 по Малоохтинскому проспекту. Судьба водителя пока не известна.

Как пишет «Фонтанка» со ссылкой на очевидца, после падения автомобиля в реку на поверхность воды всплыл человек и звал на помощь, однако потом он пропал из вида.

