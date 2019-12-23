В Петербурге бетоновоз упал в Неву

В Санкт-Петербурге бетоновоз упал в Неву, сообщили РБК в пресс-службе УГИБДД по региону.

Инцидент произошел около 04:15 мск возле дома № 16 на Октябрьской набережной. По данным ГИБДД, бетоновоз врезался в здание, затем столкнулся с автомобилем Volkswagen, после чего упал в реку Нева. Сейчас на месте ведутся поисково-спасательные работы.

В ГУ МЧС по Петербургу РБК уточнили, что бетоновоз отнесло течением к дому № 98 по Малоохтинскому проспекту. Судьба водителя не известна, добавили в главке.

В начале октября в Петербурге автокран упал в реку Фонтанка. Как сообщали в местном главке ГИБДД, водитель вышел из машины, чтобы поправить зеркало, но не поставил ее на ручной тормоз. В результате автокран покатился и упал в реку.