В Челябинской области после массового отравления закрыли детский сад

Детсад № 34 города Копейска Челябинской области закрыли после массового отравления детей. Об этом РБК сообщил начальник управления образования администрации Копейского городского округа Алексей Ангеловский.

Заведующая детским садом Татьяна Швабауэр рассказала РБК, что 17 детей обратились за медпомощью, и отметила, что причина их заболевания пока не установлена.

Ангеловский уточнил, что дети поступили в больницу по причине острого неустановленного гастроэнтероколита, однако точного диагноза пока нет. У сотрудников детского сада и работников пищеблока из предыдущей бригады были взяты анализы.

«До определения источника инфекции организация питания прекращена. На завтрашний день [24 декабря] подготовлена другая альтернативная бригада, чтобы питание детей возобновить. Сегодня [23 декабря] детей в саду нет», — пояснил он.