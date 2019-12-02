Роспотребнадзор назвал причину отравления в детском саду Беслана

Причиной отравления детей из детского сада № 6 в Беслане стал норовирус. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Северной Осетии, передает ТАСС.

Это выяснили специалисты ведомства по результатам исследований проб воды и продуктов из сада, отбора биологических материалов заболевших детей и персонала дошкольного учреждения.

«Предполагается пищевой путь передачи кишечной инфекции норовирусной этиологии», — заключили в Роспотребнадзоре, добавив, что в отравлении ведущую роль сыграл человеческий фактор.

27 и 28 ноября в республиканскую детскую клиническую больницу поступили 14 воспитанников детского сада. 11 из них были госпитализированы, еще трое — отправлены лечиться амбулаторно домой.

Материалы эпидемиологического расследования эксперты передали в региональное управление Следственного комитета.