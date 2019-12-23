Директор СВР причислил Петра I к российским разведчикам

Российская разведка существовала задолго до 1920 года, когда был создан иностранный отдел Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК), а одним из разведчиком может считаться Петр I. Об этом на круглом столе в Москве заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин, передает «РИА Новости».

По его словам, отечественные разведчики активно работали в иностранных государствах во времена Петра I. «Да и сам царь, как говорится, под «дипломатическим прикрытием» «добывал значительный объем политической и научно-технической информации», — отметил глава СВР.

В 2020 году, когда будет отмечаться столетний юбилей СВР, ведомство обнародует ряд архивных документов, сообщил Нарышкин. Имена выдающихся сотрудников разведки будут запечатлены в художественных произведениях, в том числе фильмах.

По его словам, следующий год будет связан с повышенным интересом общества к СВР, чего «не надо бояться». Ведомству следует показать, что сотрудники внешней разведки «не супермены, а обычные высокообразованные люди, служащие своей стране», считает Нарышкин.