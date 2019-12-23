На Украине при пожаре в психинтернате погибли четыре человека

На Украине при пожаре в психинтернате погибли четыре человека

В городе Старобельск Луганской области Украины произошел пожар в психоневрологическом интернате, в результате погибли четыре человека Об этом сообщается на сайте национальной полиции области.

Информация о возгорании одного из корпусов Старобельского областного психоневрологического интерната поступила в полицию в 21:09 (20:09 мск) 22 декабря.

Правоохранители установили, что пожар произошел в одной из палат первого корпуса. Во время тушения были эвакуированы подопечные психоневрологического интерната.

Пожар удалось ликвидировать в 22:55 (21:55 мск) 22 декабря. В результате погибли четверо подопечных, еще трое пострадали и были госпитализированы.