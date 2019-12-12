В Белоруссии при пожаре в психдиспансере погибли два человека

В Белоруссии при пожаре в психдиспансере погибли два человека

В результате пожара в психиатрическом диспансере в белорусской деревне Жодишки в Гродненской области погибли два человека. Об этом говорится на сайте белорусского МЧС.

Сообщение о пожаре поступило в 08:07 по местному времени. До прибытия экстренных служб работники диспансера смогли эвакуировать 51 человека. В здании спасатели обнаружили погибшего 60-летнего мужчину, а также вынесли 80-летнюю женщину. Через несколько часов она умерла в больнице.

Как отмечает МЧС, пожар начался из-за возгорания телевизора в фойе на втором этаже диспансера. Отмечается, что дальше огонь не распространился. Следственно-оперативная группа выясняет обстоятельства случившегося.

Следственный комитет Белоруссии завел уголовное дело по статье о нарушении правил пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 304 УК Белоруссии), передает «Минск-новости».