В Петербурге автокран упал в реку

В Санкт-Петербурге автокран упал в реку. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на управление ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

По предварительным данным, водитель вышел из машины, чтобы поправить зеркало, но не поставил автокран на ручной тормоз. В результате автомобиль покатился и упал в реку. Инцидент произошел около 7:00 у дома 44 по набережной реки Фонтанки.

По данным ГИБДД никто не пострадал. Сейчас автокран пытаются вытащить из воды. Также проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства аварии.

В конце сентября в Москве автомобиль упал в реку в районе Коломенской набережной. В результате погибли два человека. Как сообщили в управлении ГИБДД по Москве, водитель Volkswagen не справился с управлением и упал в воду.

