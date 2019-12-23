В Красноярске нашли пропавшую 16 лет назад женщину

В Красноярске волонтеры регионального подразделения Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям помогли родственникам найти женщину, которая потерялась из-за провалов в памяти, когда была подростком. Об этом ТАСС сообщила руководитель подразделения Оксана Василишина.

По словам Василишиной, девушка пропала 16 лет назад, после того как вышла из больницы в Томске, и «каким-то образом» добралась до Красноярска, где на улице была обнаружена полицейскими. Она не могла сообщить о себе никакой информации, кроме имени, поэтому девушку поместили в психиатрическую больницу на все это время.

В феврале 2019 года о женщине узнали в центре помощи пропавшим детям. Волонтеры связались с полицией и попросили предоставить данные, когда и при каких обстоятельствах ее нашли. «Мы стали распространять ориентировку по всей России при помощи соцсетей. Буквально только сейчас ориентировка попалась на глаза родственникам, они узнали ее», — рассказала Василишина.

По ее словам, потерявшаяся смогла назвать имена родственников, после чего волонтеры связались с сестрой женщины. «Родные ее заберут, они сейчас восстанавливают документы, потому что у нее паспорт 14-летней девочки, а сейчас ей 32», — добавила Василишина.