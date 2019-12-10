Полиция начала поиски пропавшего в Ивановской области мальчика

В Кинешме пропал восьмилетний ребенок. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ивановской области.

По данным полиции. мальчик 2011 года рождения ушел с улицы Щорса около 13:00 9 декабря. До настоящего времени его местонахождение не установлено.

Как передает ТАСС со ссылкой на местную полицию, ребенок исчез, по всей видимости, по пути из школы. Отмечается, что раньше он уже сбегал из дома.

К поискам подключились волонтеры добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» и местные жители.

5 декабря управление Следственного комитета по Свердловской области сообщило, что правоохранительные органы нашли 11-летнего мальчика, который ушел из дома в Екатеринбурге 30 ноября и пропал.