Полиция нашла причастных к стрельбе на юго-востоке Москвы

Столичная полиция нашла группу лиц, устроивших стрельбу днем 22 декабря на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

В сообщении говорится, что полицейские смогли найти автомобиль, на котором с места происшествия скрылись участники инцидента. С ними связались и предложили добровольно прийти в полицию для дачи объяснений, рассказали в пресс-службе. Там отметили, что двоих опрашивают в отделении. У них забрали охолощенное оружие. Сколько всего лиц участвовало в стрельбе, в пресс-службе не уточнили.

Стрельба на Корабельной улице на юго-востоке Москвы произошла в 13:00 22 октября. В пресс-службе МВД РБК сообщали, что неизвестный совершил несколько выстрелов из охолощенного оружия. Никто не пострадал. Полиция начала поиск устроившего стрельбу.