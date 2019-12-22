На юго-востоке Москвы неизвестный открыл стрельбу из охолощенного оружия

Неизвестный на юго-востоке Москвы открыл стрельбу, а затем скрылся с места происшествия. Об этом сообщили РБК в пресс-службе столичного главка МВД.

Инцидент произошел в воскресенье в 13:00 в районе дома 11 корпус 1 по Корабельной улице, куда прибыли полицейские.

Предварительно установлено, что неизвестный совершил выстрелы вверх из охолощенного оружия. Пострадавших нет. В настоящее время стрелка разыскивает полиция. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Утром 22 декабря двое неизвестных на юго-востоке Москвы напали на мужчину и похитили у него сумку с крупной суммой денег. По данным полиции, общая сумма ущерба составила около 9 млн 440 тыс. руб.