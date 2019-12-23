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Онколог назвала симптомы опухолей в области головы и шеи

Симптомами опухолей в области головы и шеи являются неясные боли, уплотнения под кожей и образования в полости рта, сообщила завотделением опухолей головы и шеи Московского клинического научного центра им. Логинова депздрава Москвы Лилия Яковлева в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Кроме того, признаком болезни может быть рост пигментных пятен и изменение их цвета. Также о болезни может сигнализировать дискомфорт при глотании и проблемы с зубами.

Яковлева отметила, что решающую роль в лечении онкологии играет раннее диагностирование, уточнив, что при выявлении болезни на первой стадии заболевшие выздоравливают в 84% случаев.

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Теги: опухоль, онколог, рак
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