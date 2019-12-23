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Во Владивостоке подросток умер от удара током на вагоне поезда

Тринадцатилетний житель Владивостока умер от удара током на вагоне поезда, куда он залез, чтобы сделать фото, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу корпоративных коммуникаций Дальневосточной железной дороги (ДВЖД).

По информации ДВЖД, инцидент произошел утром 22 декабря на восьмом пути станции «Гайдамак». В пресс-службе уточнили, что рабочее напряжение контактной сети составляет 27,5 кВ.

В июне от удара током на железной дороге  погиб подросток в Москве. Его тело нашли между вагонами электрички Москва — Нара на станции Переделкино. По данным МВД России, погибшим был юноша 2003 года рождения.
 

Теги: Владивосток, поезд, ток
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