В Москве между вагонами электрички обнаружили тело подростка

На станции Переделкино между вагонами электрички Москва — Нара обнаружили тело подростка. Об этом РБК сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО.

«Транспортная полиция устанавливает обстоятельства гибели молодого человека, 2003 года рождения, обнаруженного между вагонами электропоезда», — заявили в пресс-службе.

Там уточнили, что подросток получил удар током.

В августе 2018 года на железнодорожной станции Лось в Москве тело подростка обнаружили на крыше электрички, следовавшей из Фрязино в Москву. У несовершеннолетнего были признаки электротравмы. По данным следствия, погибший был зацепером и катался на крыше электрички.

