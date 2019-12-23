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В Хорватии завершился первый тур президентских выборов

Ни один из 11 кандидатов не смог набрать более 50% голосов в первом туре президентских выборов в Хорватии, сообщает газета Večernji List.

Лидером по количеству голосов стал бывший премьер-министр и лидер Социал-демократической партии (СДП) Хорватии Зоран Миланович. Ему удалось набрать 29,5% голосов. Действующий президент республики Колинда Грабар-Китарович заняла второе место с результатом в 26,7% голосов. Музыкант Мирослав Шкоро набрал 24,4% голосов и занял третье место. Всего в голосовании приняли участие 1 млн 902 тыс. 334 избирателей (51,17%), уточняет издание.

Лидеры гонки — Миланович и Грабар-Китарович — примут участие во втором туре президентских выборов. Он пройдет 5 января 2020 года.

В Хорватии стартовали президентские выборы
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Грабар-Китарович заняла пост президента Хорватии в 2015 году. Она стала первой женщиной на этой должности в истории Хорватии. Грабар-Китарович победила во втором туре президентских выборов, набрав 50,47% голосов и обогнав противника менее чем на 1%. Второй кандидат, действующий тогда президент Иво Йосипович получил 49,57% голосов.

Теги: Хорватия, выборы
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