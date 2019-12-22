В ДТП с автобусом в Красноярском крае пострадали десять человек

В ДТП с автобусом в Красноярском крае пострадали десять человек

В Красноярском крае пассажирский автобус съехал в кювет, в результате аварии десять человек обратились за медицинской помощью, сообщили РБК в пресс-службе регионального главка МВД.

Пяти пострадавшим уже оказали помощь, еще пятеро проходят обследование.

По предварительной информации, авария произошла на 13-м км трассы Минусинск — Городок — Белык. Водитель автобуса KIA, в котором находились 20 пассажиров, не справился с управлением и съехал в кювет. В ГИБДД начали проверку перевозчика.

21 декабря в Волгоградской области автобус столкнулся с полуприцепом «КамАЗа» и улетел в кювет, пострадали два его водителя и механик. Их доставили в больницу. В автобусе было 50 пассажиров — граждане Узбекистана и Таджикистана, направлявшиеся в Саратовскую область. После проверки документов выяснилось, что 16 из них нарушили правила пребывания в России.