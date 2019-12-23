В Москве задержали подозреваемого в убийстве найденных в люке рабочих

В Москве полиция задержала мужчину, которого подозревают в непредумышленном убийстве двух рабочих, тела которых ранее нашли в канализационном люке в Новой Москве. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Агентству сообщили, что 23 декабря оператор трактора и двое мужчин работали на 21-м км Калужского шоссе. Во время работы управляющий трактором мужчина ковшом «нанес телесные повреждения, в результате которых двое человек скончались», после чего спрятал их тела в канализационный люк, говорится в сообщении. Сейчас в ведомстве проводят проверку.

Днем 23 декабря об обнаружении тел рабочих канализационном люке в Новой Москве РБК сообщил источник в правоохранительных органах. По его словам, тогда не было установлено, было ли это убийство или несчастный случай. По информации Telegram-канала «112», тела нашли в поселке Мосрентген на 21-м км Калужского шоссе. По данным РЕН ТВ, речь шла о женщине и мужчине, которые приехали в Москву на заработки.

