В Новой Москве в канализационном люке нашли тела двух рабочих

В Новой Москве в канализационном люке нашли тела двух рабочих

В одном из канализационных люков в Новой Москве обнаружены тела рабочих. Об этом РБК сообщил источник в правоохранительных органах.

«Пока нельзя сказать точно, была это насильственная смерть или несчастный случай», — сказал собеседник.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве РБК посоветовали обратиться за комментарием в Следственный комитет. РБК обратился за комментарием к старшему помощнику руководителя по вопросам взаимодействия со СМИ СУ СК России по Москве Юлии Ивановой.

Telegram-канал «112» отмечает, что инцидент произошел в поселке Мосрентген на 21-м км Калужского шоссе. По данным РЕН ТВ, в люке нашли тела женщины и мужчины, которые были уборщиками дорожной службы. Телеканал сообщает, что они приехали в Москву из регионов на заработки два-три месяца назад. На телах обнаружили ссадины и синяки.

Источник портала «Регион online» рассказал, что правоохранители начали проверку и решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Тела мужчины и женщины нашли их коллеги.