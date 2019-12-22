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СМИ сообщили о подготовке в Греции документов для выдачи Винника США

Греция готовит документы для выдачи россиянина Александра Винника США, пишет «РИА Новости» со ссылкой на постановление греческого министра юстиции и его письмо в тюрьму, где находится Винник.

В частности, по данным агентства, в письме директору тюрьмы министр поручает подготовить «акт передачи и обеспечить его передачу полицейским из США и затем России, которые прибудут, чтобы получить российского подданного Александра Владимировича Винника».

Кроме того, в письме говорится, что в акте необходимо точно указать тюремный срок, который Винник уже отбыл во время процедуры экстрадиции. В Минюсте агентству сообщили, что Греция собирается выдать россиянина до конца текущего года.

Адвокат сообщил о решении Греции выдать Винника Франции
Общество

20 декабря адвокат Винника Тимофей Мусатов сообщил РБК, что Греция решила выдать его подзащитного Франции, которая также претендует на экстрадицию россиянина. Юрист заявил «РИА Новости», что письмо в тюрьму означает, что «французы не приедут и даже не собирались». По его словам, срок действия французского ордера на арест «давно» истек. «Документ прямо указывает на заранее подготовленную выдачу [Винника] в Соединенные Штаты», — отметил он. 

Винника арестовали в Греции в 2017 году. Это сделали по запросу США, где его обвиняют в создании закрытой криптобиржи BTC-e и в хищении $4 млрд при помощи атаки на другую биржу, MT.Gox. Во Франции россиянина обвиняют в краже личных данных и вымогательстве. Кроме того, Винника заочно арестовали в России из-за кибермошенничества. Это сделали после признания Винника в хищении 750 млн руб. Сам арестованный сообщал, что хочет «добровольной» экстрадиции в Россию.
 

Теги: экстрадиция, Франция
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