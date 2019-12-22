Зюганов пояснил свои слова о возможных досрочных президентских выборах

Лидер Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) Геннадий Зюганов в интервью радиостанции «Комсомольская правда» пояснил свои слова о том, что досрочные президентские выборы в России могут пройти в 2020 году.

Политик объяснил свое высказывание тем, что правительство проваливает послание президента Федеральному собранию.

«Если следующий год будем так же проваливать, приседать. Бедность растет, экономика буксует. А показатели послания президента не выполняются. И вот — высока вероятность, что экономический кризис превратится в политический», — сказал лидер Компартии.

Он также отметил, что в Госдуме отвергаются все предложения Коммунистической партии, в том числе закон «о детях войны».

21 декабря в ходе выступления на конференции «Россия-2024: левый поворот или национальная катастрофа» Геннадий Зюганов заявил, что не исключает досрочные президентские выборы. Он отметил, что зимой 2020 года партия должна «провести мощный форум», а также определиться с программой и «правительством национальных интересов и народного доверия».