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Зюганов допустил проведение досрочных президентских выборов в России

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что в России возможны досрочные президентские выборы. Об этом он заявил в ходе выступления на конференции «Россия-2024: левый поворот или национальная катастрофа», сообщает «Коммерсантъ».

Зюганов заявил, что зимой 2020 года партия должна «провести мощный форум», определиться с программой и «правительством национальых интересов и народного доверия». После этого партии надо «идти на выборы», добавил лидер КПРФ. «Я не исключаю, что могут быть и досрочные президентские выборы», — сказал лидер коммунистов.

На конференции выступили и другие политики, сообщается на сайте КПРФ. Так, например, бывший кандидат в президенты Павел Грудинин сообщил о том, что «левый поворот является единственный выходом из революционной ситуации, которая складывается в России». Бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко в свою очередь заявил, что «коммунистам не дали доработать в регионе», но при этом выразил надежду на то, что возможность реализовать свои планы у левых будет на федеральном уровне.

Теги: Геннадий Зюганов, КПРФ, Павел Грудинин
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