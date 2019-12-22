В Ленинградской области в результате ДТП опрокинулся автомобиль

Три человека пострадали в результате аварии на трассе «Нарва» в Волосовском районе Ленинградской области, сообщает ТАСС со ссылкой на управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Виновником происшествия стал водитель автомобиля Mercedes, который при выезде на шоссе не предоставил преимущества грузовику, который двигался по главной дороге.

В результате столкновения «ГАЗ-3302» перевернулся.

Все пострадавшие с травмами различной степени тяжести отправлены в больницу Гатчины.

Ранее четыре автомобиля столкнулись на трассе в Нижегородской области. В результате погиб ребенок, еще восемь человек пострадали. Предварительно установлено, что водитель Lexus столкнулся с «Газелью», а затем выехал на встречную полосу и врезался в Hyundai. После этого с «Газелью» столкнулся Ford Transit.





