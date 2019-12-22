При нападении с ножом на юге Великобритании погибли два человека

При нападении с ножом на юге Великобритании погибли два человека

Вооруженный ножом мужчина совершил нападение в британском городе Кроли (графство Западный Сассекс). В результате погибли два человека, еще один пострадавший находится в критическом состоянии, сообщает издание Express.

Убитым перерезали горло, а пострадавшего с несколькими ножевыми ранениями груди доставили в больницу. Он потерял большое количество крови.

Устроивший поножовщину мужчина был знаком со своими жертвами. Сейчас его задержала полиция. На месте происшествия был найден нож, с помощью которого было совершено нападение. Вокруг дома полиция установила оцепление. К расследованию случившегося привлечены эксперты-криминалисты.

В конце ноября в центре Гааги возле торгового центра неизвестный с ножом напал на нескольких человек. Впоследствии нападавшего удалось задержать. Им оказался 35-летний мужчина без постоянного места жительства.