Россияне не пострадали при стрельбе в Чикаго

Россияне не пострадали при стрельбе в Чикаго

Генконсульство России в Нью-Йорке не получало данных о россиянах, пострадавших в результате стрельбы в Чикаго. Об этом говорится в заявлении диппредставительства в Twitter.

«На настоящий момент данных о наличии российских граждан среди пострадавших не поступало», — говорится в сообщении.

Устанавливаются все обстоятельства случившегося. Генконсульство держит ситуацию на постоянном контроле.

Инцидент произошел 22 декабря на вечеринке в одном из частных домов в районе Энглвуд в Чикаго (штат Иллинойс). Как рассказали очевидцы, во время праздника произошла ссора, в результате которой двое мужчин открыли стрельбу. Пострадали 13 человек. Четверо из них находятся в критическом состоянии.