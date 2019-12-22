Пять человек пострадали в ДТП в Зеленограде

Пять человек пострадали в ДТП в Зеленограде

ДТП с участием грузовика Renault и легкового автомобиля Mercedes произошло в Зеленограде. В результате пострадали пять человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД. Среди пострадавших четверо детей. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины аварии.

Ранее Госавтоинспекция сообщила в Twitter, что пострадали три человека, среди них двое детей. Авария произошла около 14:30 мск в районе дома № 5 по Фирсановскому шоссе. Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести.

В ночь на 22 декабря в результате аварии на 22-м километре МКАД столкнулись три машины, никто не пострадал. Впоследствии в эти автомобили въехала еще одна машина. В результате погиб один человек, еще двое пострадали.