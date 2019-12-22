Один человек погиб в результате аварии на МКАД

Один человек погиб в результате аварии на МКАД

Один человек погиб в результате аварии на МКАД, еще двое пострадали. Об этом сообщает Агентство «Москва» со ссылкой пресс-службу столичного управления ГИБДД.

Авария произошла на 22 километре МКАД. Как сообщили в ГИБДД, сначала столкнулись три машины, но никто не пострадал. Однако позже в эти автомобили въехала еще одна машина, в результате чего один человек погиб, а еще двое получили ранения. Уточняется, что в районе аварии перекрыто движение по трем полосам.

Московский транспорт Twitter, в свою очередь, также сообщает о перекрытии движения по внешней стороне 21-го километра МКАД в сторону Бесединского шоссе из-за ДТП.

Ранее, 13 декабря, в результате ДТП на внутренней стороне МКАД в районе Рязанского проспекта погиб человек. По данным ГИБДД, водитель минивэна Peugeot Partner врезался в стоящий грузовик MAN. В результате водитель фургона погиб на месте.