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В Волгоградской области автобус с 56 пассажирами улетел в кювет

Заказной автобус столкнулся с полуприцепом «КамАЗа» в Чернышковском районе Волгоградской области. Об этом сообщает портал V1.ru со ссылкой на региональный главк МВД.

Авария произошла около 09:20 по местному времени (08:20 мск). По предварительным данным ведомства, автобус не предоставил преимущество «КамАЗу», когда выезжал с второстепенной дороги со стороны хутора Нижний Гнутов. В результате он столкнулся с полуприцепом грузовика, после чего съехал в кювет. V1.ru опубликовал видео с места ДТП.

В результате аварии пострадали два водителя автобуса и механик. Их госпитализировали. За рулем был уроженец Казахстана.

В автобусе находились 50 пассажиров, в том числе один ребенок, граждане Узбекистана и Таджикистана. По данным ГУ МВД, они ехали из Краснодарского края в Саратовскую область.

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Полицейские проверили документы у пассажиров и выяснили, что 16 человек нарушили правила пребывания в России. В ведомстве отметили, что в их отношении составят административные протоколы, после чего нарушители сами покинут территорию страны.

Теги: Волгоградская область, ДТП, автобус, «КамАЗ»
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