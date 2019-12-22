Экс-депутат Рады назвал Порошенко «больным и ущербным существом»

Экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев раскритиковал бывшего президента Украины Петра Порошенко после информации о том, что в спортклубе «5 элемент», владельцем которого называют Порошенко, были обнаружены скрытые камеры.

«Никогда не понимал и не уважал Порошенко. Был уверен, что пасть ниже просто невозможно и уже некуда», — написал Мураев на странице в Facebook, отметив, что новость о камерах в спортклубе «удивила даже меня».

«Тупое, жадное, мелкое, жалкое, больное и ущербное существо», — добавил Мураев.

Ранее Государственное бюро расследований Украины сообщило, что в спортклубе «5 элемент» были обнаружены камеры, спрятанные в системах вентиляции и сигнализации раздевалки клуба, что является нарушением, установленным ч.1 ст. 359 УК Украины (незаконное использование специальных технических средств негласного получения информации). В ГБР также добавили, что обыск в спортклубе проходил в рамках досудебного расследования двух уголовных дел, участником которых является Порошенко.

«Левый берег» со ссылкой на украинскую базу данных о контрагентах YouControl, сообщает, что владельцем клуба «5 элемент» является компания ООО «СОК Монитор», а конечными бенефициарами — Петр Порошенко и его соратник Игорь Кононенко.