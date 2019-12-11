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В Саратовской области мужчина напал на полицейских с ножом

В Саратовской области в отношении мужчины завели уголовное дело после того, как он напал с ножом на полицейских. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления СК.

По данным следствия, 10 декабря два сотрудника полиции пришли домой к 48-летнему мужчине «в связи с исполнением служебных обязанностей». Увидев полицейских, мужчина схватил нож и напал на них: одного из сотрудников полиции мужчина ударил ножом в область живота, а второго — в область груди и живота.

Уточняется, что на полицейских были надеты бронежилеты, но, несмотря на это, один из них получил ранение. Его госпитализировали и провели операцию, уточняется в сообщении.

По факту произошедшего в отношении мужчины завели уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

В начале декабря 26-летний житель Мытищ ударил сотрудника ГИБДД после того, как тот вместе с коллегой сделал ему замечание о переходе дороги в неположенном месте и начал составлять административный протокол. Мужчина нанес удар в шею полицейского, после чего пытался сбежать, но его задержал второй сотрудник ГИБДД. По факту случившегося следователи завели уголовное дело по ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).

Теги: нападение, полиция, Саратовская область
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