Парламент Кубы назначил премьер-министра страны

Премьер-министром Кубы стал действующий министр туризма страны Мануэль Марреро Крус. Он был назначен парламентом страны — Национальной ассамблеей народной власти, сообщается в Twitter.

Крус будет занимать должность премьера в течение пяти лет. Его кандидатуру выдвинул президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, в соответствии с новой Конституцией страны, которую приняли в этом году. Бермудес также был избран парламентом страны в октябре.

Принятие нового Основного закона Кубы, в соответствии с которым были учреждены посты президента и премьер-министра, одобрили около 73,3% избирателей по итогам референдума, который прошел в феврале. Это самый масштабный пересмотр Конституции Кубы за все время ее существования. Ранее должности президента и премьер-министра формально были совмещены. Руководящие посты Кубы более 30 лет занимал Фидель Кастро, а в 2008 году его сменил его брат Рауль Кастро.