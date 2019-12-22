В Лас-Вегасе шесть человек погибли в результате пожара в мотеле

В Лас-Вегасе шесть человек погибли в результате пожара в мотеле

В мотеле Alpine Motel Apartments в Лас-Вегасе произошел пожар, в результате которого погибли шесть человек, еще 13 по страдали. Об этом сообщает CNN со ссылкой на сообщение властей.

Информация о пожаре поступила 21 декабря около 4:13 по местному времени (15:13 мск). По приезде пожарные увидели здание, окутанное густым дымом и людей, которое «свисали» с окон трехэтажного здания. Некоторые из них прыгали вниз, в результате чего получали травмы.

По предварительной версии, причиной пожара стал несчастный случай. Как рассказал телеканалу представитель пожарной охраны Лас-Вегаса, по словам местных жителей, в здании не было отопления, поэтому некоторые жильцы, скорее всего, пользовались обогревателями.

Ранее, 29 декабря, в Филадельфии (штат Пенсильвания) в США два человека погибли в результате взрыва газа в жилом доме. По данным службы пожарной безопасности города, после взрыва огонь распространился на три многоквартирных жилых дома, которые находятся под угрозой обрушения. Также взрыв повредил два соседних здания.