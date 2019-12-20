Два человека погибли при взрыве газа в жилом доме в Филадельфии

Два человека погибли при взрыве газа в жилом доме в Филадельфии

Два человека считаются погибшими в результате взрыва газа и последующего пожара в жилых домах в городе Филадельфия (штат Пенсильвания) в США. Об этом сообщает местный телеканал NBC10.

Инцидент произошел около полудня 19 декабря по местному времени (разница с Москвой -8 часов) в южной части города.

По словам комиссара по пожарной безопасности Филадельфии Адама Тиля, по предварительным данным, причиной взрыва стал газ. В результате огонь охватил три многоквартирных жилых дома, которые находятся под угрозой обрушения. Также взрыв повредил два соседних здания.

«Два человека пропали без вести, предположительно, они погибли» — сообщил Тиль. Он не исключил, что под завалами зданий могут находится еще люди. Пожарный рассказал, что спасатели видели ноги человека под обломками, но пока не могут до него добраться.

Спасатели обыскивают соседние здания, которые были сильно повреждены, так как там тоже могут находиться люди. Из жилого квартала были эвакуированы около 60 человек, так как сохраняется опасность обрушения.