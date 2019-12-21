Козак нашел второй компромисс в договоренностях России и Украины по газу

Козак нашел второй компромисс в договоренностях России и Украины по газу

Вице-премьер Дмитрий Козак назвал компромиссом отказ от включения в переговоры по газу вопроса о выплате России долга Украины в размере $3 млрд. Об этом он заявил в интервью на телеканале «Россия 1».

«Это компромисс, мы решили не увязывать это в рамках газовых переговоров, потому что если мы попытаемся увязать, мы тогда не нашли бы развязку», — сказал он.

По словам Козака, Россия намерена исполнить решение Стокгольмского арбитража по иску «Нафтогаза» на сумму $2,9 млрд, а затем следовать решению Лондонского суда по поводу суверенного долга Киева перед Москвой. «Как суд решит, то так, надеемся, и будем исполнять», — подчеркнул он.

«Обнуляем с тем, чтобы газовая тема не отравляла отношения между нами», — заключил Козак.