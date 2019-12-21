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Козак нашел второй компромисс в договоренностях России и Украины по газу

Вице-премьер Дмитрий Козак назвал компромиссом отказ от включения в переговоры по газу вопроса о выплате России долга Украины в размере $3 млрд. Об этом он заявил в интервью на телеканале «Россия 1».

«Это компромисс, мы решили не увязывать это в рамках газовых переговоров, потому что если мы попытаемся увязать, мы тогда не нашли бы развязку», — сказал он.

По словам Козака, Россия намерена исполнить решение Стокгольмского арбитража по иску «Нафтогаза» на сумму $2,9 млрд, а затем следовать решению Лондонского суда по поводу суверенного долга Киева перед Москвой. «Как суд решит, то так, надеемся, и будем исполнять», — подчеркнул он.

«Обнуляем с тем, чтобы газовая тема не отравляла отношения между нами», — заключил Козак.

«Нафтогаз» объявил о компромиссе с «Газпромом» по транзиту газа
Экономика

«Нафтогаз» и «Газпром» подписали совместный протокол о поставках газа через Украину сроком на пять лет. Российская компания обязалась выплатить компенсацию в размере $2,9 млрд по решению Стокгольмского суда, в ответ «Нафтогаз» согласился отказаться от дальнейших судебных разбирательств с «Газпромом». В то же время суд в Англии рассматривает иск России к Украине на сумму $3 млрд. Речь идет об украинских еврооблигациях, которые Москва приобрела в декабре 2013 года во время президентства Виктора Януковича. Новые власти в Киеве отказались погашать госдолг, предлагая реструктуризировать заем вместе с обязательствами перед частными кредиторами.

Ранее исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко, комментируя итоги соглашения с «Газпромом», назвал компромиссом пятилетний срок контракта между компаниями. По его словам, Россия предлагала договор на один год, Украина хотела десять. В конечном итоге стороны «сошлись посередине», уточнил Витренко.

Теги: Украина, газ, Россия
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