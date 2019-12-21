В аварии в Алтайском крае погибли пять человек

В аварии в Алтайском крае погибли пять человек

Два легковых автомобиля столкнулись на трассе Р-256 в Косихинском районе Алтайского края. Об этом сообщается на сайте регионального главка МЧС.

По данным ведомства, в аварию попали ВАЗ 2105 и Toyota Corona. ДТП произошло на 247 км автодороги на повороте в населенный пункт Контошино.

«Дорога не перекрывалась, движение осуществляется в штатном режиме», — отметили в министерстве.

«РИА Новости» со ссылкой на региональный главк МВД сообщает, что в результате погибли пять человек — два водителя и три пассажира. По данным ведомства, женщина, которая была за рулем Toyota Corona, выехала на полосу встречного движения, после чего ее машина столкнулась с ВАЗ 2105. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.

Ранее в декабре четыре сотрудника полиции погибли в аварии в Алтайском крае. Служебный автомобиль столкнулся с Toyota Fielder. В машине полиции находились пять человек, еще одну женщину госпитализировали. По данным регионального главка МВД, в Toyota было три человека, один из которых погиб, а двоих отправили в больницу.