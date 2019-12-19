Четыре сотрудника полиции погибли в ДТП в Алтайском крае

Четыре сотрудника полиции погибли в ДТП в Алтайском крае

В Алейском районе Алтайского края при ДТП погибли четыре сотрудника полиции, сообщили РБК в отделе информации и общественных связей ГУ МВД России по Алтайскому краю.

На автодороге А-322 между селами Урюпино и Красный Яр столкнулись служебный автомобиль полиции «ВАЗ-21074» и Toyota Fielder.

«По предварительным данным, в отечественном автомобиле находилось пять сотрудников полиции, четверо из которых погибли на месте ДТП, одна женщина госпитализирована», — сообщили в главке. В ведомстве добавили, что в салоне Toyota находились три человека. Один из них погиб, двое госпитализированы.

Следственные органы СК России по Алтайскому краю возбудили уголовное дело по факту ДТП. Речь идет о преступлении, предусмотренном ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц), сообщает СК России.

По предварительным данным СК, водитель Toyota, совершая обгон, выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся со служебным автомобилем, в котором находились сотрудники полиции. В СК подтверждают смерть четырех полицейских и одного пассажира Toyota. Кроме того, сотрудница полиции, а также водитель и пассажир иномарки госпитализированы.