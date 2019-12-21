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Партия Зеленского провела корпоратив на бывшем вертодроме Януковича

Партия «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского провела новогодний корпоратив в конгрессно-выставочном центре (КВЦ) «Парковый». Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на собственного корреспондента.

Телеканал «112 Украина» отмечает, что ранее в КВЦ располагалась вертолетная площадка бывшего украинского лидера Виктора Януковича.

Корпоратив прошел в пятницу вечером, 20 декабря. На нем присутствовали депутаты, глава государства Зеленский, руководитель его офиса Андрей Богдан, а также первый помощник президента Сергей Шефир.

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«Украинская правда» со ссылкой на источники, которые были на корпоративе, сообщает, что мероприятие проводила журналистка, телеведущая и модель Екатерина Осадчая, на нем также выступали певицы Тина Кароль и Анна Шемаева, известная под псевдонимом Джерри Хейл.

Депутат от партии «Слуга народа» Елена Мошенец опубликовала фотографии и видео с мероприятия на своей странице в Facebook. На одном из снимков присутствует президент Украины, а на видео записана часть выступления Кароль.

Корпоратив "Слуги народа"

Фото с корпоратива

Вертолетная площадка находится на крыше комплекса зданий, построенных в 2011–2013 годах неподалеку от берега Днепра у здания Верховной рады. В начале августа 2017-го суд арестовал площадку, которая, по словам бывшего генпрокурора Украины Юрия Луценко, принадлежала Виктору Януковичу, а владельцем значилась компания «Амадеус Ко». В октябре прошлого года ее передали в собственность общине Киева. Размер вертодрома — 115 на 50,45 м. На нем могут приземляться вертолеты массой до 13 т.

Вертолетная площадка Януковича

В феврале 2019 года власти Киева постановили вернуть комплекс фирме «Амадеус Ко», но уже в апреле КВЦ «Парковый» снова арестовали: суд запретил им пользоваться. Следствие заявляло, что объект использовали с нарушениями градостроительного законодательства.

«Укринформ» отмечал, что комплекс зданий был возведен на земельном участке, расположенном в пределах охранной зоны объектов Всемирного наследия Юнеско — Софийского собора и Киево-Печерской лавры.

Теги: Владимир Зеленский, партия, корпоратив, Новый год
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