Партия Зеленского провела корпоратив на бывшем вертодроме Януковича

Партия «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского провела новогодний корпоратив в конгрессно-выставочном центре (КВЦ) «Парковый». Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на собственного корреспондента.
Телеканал «112 Украина» отмечает, что ранее в КВЦ располагалась вертолетная площадка бывшего украинского лидера Виктора Януковича.
Корпоратив прошел в пятницу вечером, 20 декабря. На нем присутствовали депутаты, глава государства Зеленский, руководитель его офиса Андрей Богдан, а также первый помощник президента Сергей Шефир.
«Украинская правда» со ссылкой на источники, которые были на корпоративе, сообщает, что мероприятие проводила журналистка, телеведущая и модель Екатерина Осадчая, на нем также выступали певицы Тина Кароль и Анна Шемаева, известная под псевдонимом Джерри Хейл.