Партия Зеленского провела корпоратив на бывшем вертодроме Януковича

Депутат от партии «Слуга народа» Елена Мошенец опубликовала фотографии и видео с мероприятия на своей странице в Facebook. На одном из снимков присутствует президент Украины, а на видео записана часть выступления Кароль.

Корпоратив "Слуги народа"

Фото с корпоратива

Вертолетная площадка находится на крыше комплекса зданий, построенных в 2011–2013 годах неподалеку от берега Днепра у здания Верховной рады. В начале августа 2017-го суд арестовал площадку, которая, по словам бывшего генпрокурора Украины Юрия Луценко, принадлежала Виктору Януковичу, а владельцем значилась компания «Амадеус Ко». В октябре прошлого года ее передали в собственность общине Киева. Размер вертодрома — 115 на 50,45 м. На нем могут приземляться вертолеты массой до 13 т.

Вертолетная площадка Януковича

В феврале 2019 года власти Киева постановили вернуть комплекс фирме «Амадеус Ко», но уже в апреле КВЦ «Парковый» снова арестовали: суд запретил им пользоваться. Следствие заявляло, что объект использовали с нарушениями градостроительного законодательства.

«Укринформ» отмечал, что комплекс зданий был возведен на земельном участке, расположенном в пределах охранной зоны объектов Всемирного наследия Юнеско — Софийского собора и Киево-Печерской лавры.