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В Совфеде сообщили о планах отметить Новый год бокалом шампанского

Совет Федерации не будет проводить новогодний корпоратив в этом году, заявил председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко, передает «РИА Новости».

«Ограничимся формальным поздравлением, выпьем по бокалу шампанского», — сказал сенатор, отметив, что праздничные корпоративы в верхней палате парламента не проводятся уже долгое время.

В прошлом году сенаторы организовали корпоратив самостоятельно: на мероприятии выступил ансамбль Росгвардии, рассказывала спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

По ее словам, сенаторы также самостоятельно организовали себе фуршет в столовой верхней палаты, «скинувшись» по 3 тыс. руб. По мнению председателя верхней палаты, в новогоднем мероприятии нет чего-то плохого: напротив, «это хорошая традиция, это создает ощущение коллектива, команды».

Теги: корпоратив, Совет Федерации
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