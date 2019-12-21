СМИ показали видео перевозки воющего пассажира на тележке во Внуково

Сотрудники правоохранительных органов задержали пассажира в московском аэропорту Внуково. Его перевозили на тележке для багажа, сообщает телеканал «360».

Очевидцы прислали телеканалу видеозапись. По предварительным данным, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. На кадрах видно, как двое полицейских везут закованного в наручники пассажира на тележке. При этом задержанный выл.

В конце сентября полицейские задержали двух пассажиров в столичном аэропорту Домодедово. Они были нетрезвыми и вели себя неадекватно на борту самолета, готовившегося вылететь в Минеральные Воды. Один из пассажиров курил, а другой использовал нецензурную лексику и пытался проникнуть в кабину пилотов. В результате командир лайнера решил вернуться на место стоянки.

РБК направил запрос в пресс-службу аэропорта Внуково.