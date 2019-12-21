В Екатеринбурге задержали пьяного мужчину за стрельбу в официанта

В Екатеринбурге задержали пьяного мужчину за стрельбу в официанта

Полиция Екатеринбурга задержала в баре «Огонек» молодого человека, который открыл огонь из травматического оружия по официанту. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых.

По словам представителя МВД, мужчина находился на корпоративе и перебрал спиртного. В итоге он дважды выстрелил из травматического пистолета Иж-79 по сотруднику заведения.

На место происшествия была вызвана полиция. Пострадавшему оказана медицинская помощь на месте, госпитализация не потребовалась. Сейчас задержанный находится под стражей в дежурной части отделения внутренних дел. Оружие преступления изъято.

Горелых отметил, что в отношении подозреваемого могут возбудить уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия) или ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

6 декабря в московском кафе на Таганской улице произошла драка со стрельбой. Между посетителями разгорелся конфликт, в результате которого несколько человек достали ножи. Тогда один из участников драки выстрелил в воздух из травматического пистолета. После этого участники потасовки разбежались.