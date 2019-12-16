На Урале 16-тонная платформа гусеничного крана на ходу упала из грузовика

На Урале 16-тонная платформа гусеничного крана на ходу упала из грузовика

В Свердловской области во время перевозки с грузовика упала платформа гусеничного крана, сообщили РБК в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. В результате происшествия погиб человек, еще трое получили различные травмы.

Инцидент произошел утром 16 декабря на 61-м километре дороги Екатеринбург — Шадринск — Курган. Водитель грузовика не закрепил ходовую платформу гусеничного крана, которую перевозил. На повороте 16-тонная платформа упала из кузова на два встречных автомобиля — на УАЗ «Патриот» и ВАЗ-2108.

В результате погиб водитель отечественного внедорожника. Два пассажира УАЗа и водитель второй легковушки получили травмы разной степени тяжести. Из-за ДТП на месте происшествия затруднен проезд, сотрудники полиции организовали реверсивное движение. Сейчас полиция устанавливает все детали произошедшего и личности пострадавших.

14 декабря в Свердловской области перевернулся пассажирский автобус. Задремавший водитель потерял управление, из-за чего транспортное средство вылетело в кювет и завалилось на бок. В салоне находились 53 человека, 15 из них обратились за медицинской помощью.