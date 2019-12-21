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Небензя сообщил о риске сирийцев остаться без гуманитарной помощи

Простые сирийские граждане рискуют остаться без помощи после того, как Совет Безопасности ООН 20 декабря не смог согласовать продление механизма трансграничной помощи 20 декабря. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя по итогам заседания.

По его словам, причиной этому стали «двойные стандарты и политическая ангажированность западных партнеров». Москва обратила внимание, что с момента принятия резолюции 2165 в 2014 году, которая предусматривает доставку гумпомощи через три пункта на границе Сирии с Ираком и Турцией, прошло уже пять лет, и ситуация в регионе изменилась.

«Из-за действий террористических групп к значительной части районов САР не было другого доступа, кроме как с территории сопредельных государств... Ситуация сегодня кардинально отличается... Большая часть помощи может быть доставлена нуждающемуся населению с территории самой Сирии», — сказал Небензя.

Россия наложила вето на резолюцию по гуманитарной помощи Сирии
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Из-за этого Россия предложила сохранить два реально работающих пункта на границе с Турцией, через которые трансграничная помощь будет поставляться в провинцию Идлиб. Также Москва настаивала на сокращение срока действия резолюции с 12 до шести месяцев, чтобы через полгода актуализировать документ.

«Почему-то это встретило категорическое неприятие наших партнеров. Они настаивали на сохранении ситуации, совершенно не соотнося нынешнюю обстановку с тем, что было раньше», — говорит Небензя.

В итоге Россия и Китай были вынуждены наложить вето на проект резолюции, которые подготовили Бельгия, Кувейт и Германия.

Постпред сообщил, что из-за такого решения пострадают простые граждане в Сирии, и после заседания СБ ООН нет победителей. Небензя добавил, что попытки возложить ответственность за произошедшее на Россию необоснованны.

Теги: ООН, Василий Небензя, Сирия, гуманитарная помощь
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