Эксперт назвала лучшие методы борьбы с алкогольным отравлением

При алкогольном отравлении, в том числе суррогатами, наиболее эффективными способами восстановления самочувствия являются очищение желудка, а также вызов врача. Об этом сообщила агентству городских новостей «Москва» ведущий научный сотрудник Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения столицы Юлия Шевцова.

По ее словам, отравление может быть вызвано употреблением купленных в магазине напитков невысокого качества, из-за нарушения при производстве напитка соотношения в нем спирта, ароматизаторов, химических красителей и сивушных масел.

Также специалист отнесла настойки лекарственных растений, тормозные жидкости, антифризы и стеклоочистители к некачественному суррогату.

Шевцова отметила, что растворы, содержащие алкоголь и его суррогаты, всасываются в кровеносное русло практически сразу после соприкосновения со стенками желудочно-кишечного тракта.

При отравлении прежде всего следует выпить 1,5 литра теплой воды. Жидкость следует разбавить небольшим количеством пищевой соды, соли и сахара, а затем пострадавшему необходимо помочь вызвать рвоту. В том случае, если состояние здоровья ухудшится, рекомендуется прибегнуть к медицинской помощи. Применение активированного угля в таком случае будет бесполезным, считает эксперт.