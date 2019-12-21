В больнице подмосковного Королева произошло возгорание

Возгорание произошло в одной из больниц подмосковного Королева. В результате ЧП никто не пострадал, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу подмосковного главка МЧС России.

По данным ведомства, возгорание произошло на площади 5 кв. м., которое впоследствии удалось оперативно потушить. Спасатели уточнили, что горели личные вещи больных. В целях безопасности из лечебного учреждения эвакуировали несколько сотен человек.

Телеканал РЕН ТВ уточняет, что из здания эвакуировали 150 человек.

13 декабря при пожаре в частном доме городского округа Раменское погибли три человека. Площадь пожара составила 48 кв. м.