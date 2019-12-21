Общество , 21 дек, 01:31
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В больнице подмосковного Королева произошло возгорание
Возгорание произошло в одной из больниц подмосковного Королева. В результате ЧП никто не пострадал, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу подмосковного главка МЧС России.
По данным ведомства, возгорание произошло на площади 5 кв. м., которое впоследствии удалось оперативно потушить. Спасатели уточнили, что горели личные вещи больных. В целях безопасности из лечебного учреждения эвакуировали несколько сотен человек.
Телеканал РЕН ТВ уточняет, что из здания эвакуировали 150 человек.
13 декабря при пожаре в частном доме городского округа Раменское погибли три человека. Площадь пожара составила 48 кв. м.